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Политолог Константин Блохин.
© Sputnik /

Блохин: США недолюбливают ООН за антиамериканские настроения

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Эксперт центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о возможности выхода США из ООН.

Американский конгрессмен, член Палаты представителей от штата Алабама, республиканец Майк Роджерс внес в Конгресс США законопроект о выходе страны из ООН. В январе 2017 года он также представлял аналогичный законопроект, однако в тот раз документ был отклонен. Сейчас Роджерс надеется, что его инициативу поддержат, поскольку нынешний президент Дональд Трамп неоднократно критиковал работу ООН и даже сократил взнос США в бюджет международной организации. 

По мнению эксперта центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина, США в последнее время пытаются переформатировать отношения со своими союзниками, а также пересмотреть свое членство в международных организациях.

"Дело в том, что мировой либеральный порядок, который американцы целенаправленно создавали после Второй мировой войны, перестал соответствовать американским интересам",- отметил Блохин в интервью радио Sputnik

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Эксперт напомнил, что США уже вышли из Парижского соглашения по климату, из Транстихоокеанского партнерства, из Совета по правам человека при ООН, из ядерной сделки по Ирану и ряда других международных соглашений. По его словам, США просто ненавидят эту организацию, потому что ООН препятствовала проецированию американской силы в мире.

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"Если США выйдут из ООН, то возникнет вакуум власти, который заполнят новые геополитические игроки. Скорее всего, Америка будет не у дел, а ей это невыгодно. Выход США – это все же из жанра политической фантастики", - заключил Блохин.

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Теги:
геополитика, ООН, США


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