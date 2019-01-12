Романенко: трудоустраивайтесь легально, если не хотите попасть в рабство

О том, как избежать серьезных проблем при трудоустройстве за рубежом, рассказал в интервью радио Sputnik юрист-международник Дмитрий Романенко.

Хотя Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию о борьбе с торговлей людьми еще в 1949 году (резолюция 317 (IV) от 2 декабря 1949 года), в современном мире до конца не удалось искоренить это явление. Усилия и на уровне многочисленных международных организаций, и на уровне правительств различных стран направлены на то, чтобы люди наконец перестали выступать в роли товара.

Первое, о чем стоит задуматься потенциальному соискателю при трудоустройстве за рубежом, – собственная безопасность.

"Если вы направляетесь за рубеж на работу, вы должны помнить, что стоит уведомить о своем прибытии соответствующее дипломатическое учреждение и предоставить свои контакты. Чем более законно вы ведете свою деятельность, тем меньше вероятность, что вы окажетесь в неприятной ситуации", - заявил юрист-международник Дмитрий Романенко радио Sputnik.

Въезжая в страну нелегально, мигрант уже дает определенные преимущества торговцам "живым товаром". Таким образом, по словам эксперта, только максимально прозрачное и легальное ведение своей деятельности позволит не бояться за свою безопасность.

"Человек, который начал свою деятельность с такого преступления, как нелегальный въезд, автоматически становится зависим. Совершив незаконное действие, вы можете оказаться объектом дальнейшей эксплуатации", - предупредил эксперт.