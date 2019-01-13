Инженер-робототехник: люди-киборги – реальность ближайшего будущего

Пока среди обывателей не утихают споры о том, являются ли этичными достижения в области генетической инженерии и не приведет ли развитие робототехники к полной замене человечества роботами, ученые двигают науку вперед.

"В ближайшем будущем возможно будет не только бесконечно лечить человека или выращивать новые органы в лабораториях, но и заменять органы на кибернетические", - считает основатель компании "Моторика" Илья Чех.

По мнению эксперта, использование искусственно созданных частей тела – альтернатива выращиванию органов. В результате человек получает даже более функциональный орган взамен утраченного.

"Безусловно, если к проблеме подойти неправильно, это может привести к сегрегации человечества на обычных людей и на людей с расширенными возможностями. Это неизбежно, каждая новая технология дает какие-то преимущества. Этот процесс не остановить. И важно об этом рассказывать, чтобы правильно подойти к развитию технологий", - объяснил он.