Юрьев: Америка хозяйничает в мире, как на заднем дворе ковбойской хижины

Политолог Дмитрий Юрьев рассказал в эфире радио Sputnik, почему США считают для себя возможным действовать самыми недипломатичными методами, чтобы помешать строительству "Северного потока-2".

МИД Германии крайне возмутился действиями американского посла в ФРГ Ричарда Гренелла, который разослал письма с угрозами немецким компаниям, задействованным в проекте Северный поток-2. В письмах содержались требования прекратить сотрудничество по проекту, в противном случае компаниям грозили санкциями со стороны США. Представитель посла назвал это не угрозами, а выражением политики Соединенных Штатов.

"Мы имеем наглядное доказательство того факта, что в современном мире у подавляющего большинства стран, даже у стран самых цивилизованных, самых продвинутых, как Германия, суверенитет ограничен", - прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik российский политолог Дмитрий Юрьев.

Недипломатичные действия посла США осудил целый ряд крупных политиков, среди которых оказались заместитель главы фракции партии "Левые" в бундестаге Фабио Де Мази, замглавы СДПГ Ральф Штегнер и спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт.

"Само действие посла – оно бездумное. Это демонстрация того, что отношение Америки к своим партнерам по западной коалиции всё менее скрывается, становится всё меньше мишуры и всё больше откровенности", - добавил политолог.

По информации журнала Spiegel, который цитирует РИА Новости, в понедельник ведомство федерального канцлера и МИД Германии намерены обсудить, следует ли реагировать "на Гренелла и его провокации", и какой именно должна быть реакция.