Эксперт: Трамп ошибся, озвучивая "плохие новости для России"

Дональд Трамп назвал рост добычи нефти в США "плохой новостью для России", сообщает РИА Новости. В эфире радио Sputnik аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что американский лидер руководствуется четкой, но ошибочной бизнес-логикой.

"Логика Трампа понятна – он считает США и Россию конкурентами на рынке энергоресурсов. У него четкая бизнес-логика. Любое увеличение добычи нефти в США воспринимается Трампом как удар по России. Хотя в реальности Россия сама поставляет нефть в США, но Трамп считает, что чем больше США будут добывать, тем больше они будут нивелировать сделку по сокращению добычи нефти ОПЕК+, и цена будет падать", - сказал эксперт.

Однако падение цен на нефть невыгодно США точно так же, как и России, и тут Трамп продемонстрировал отсутствие серьезного понимания энергетических проектов.

"Первые, кто страдает от низкой цены, это американские сланцевые проекты. На самом деле Трампу надо сказать спасибо ОПЕК+ за то, что с 1 января началось сокращение объемов производства в странах, которые подписали соглашение. Это во многом спасло американские сланцевые проекты – многие из них стали вновь рентабельными и нарастили объем добычи", – объяснил Юшков.