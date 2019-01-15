Солонников: Тереза Мэй в шаге от провала Brexit

Как сообщает РИА Новости, голосование по соглашению с Евросоюзом состоится во вторник. От него будет зависеть будущее не только Brexit, но и страны на годы вперед.

Если соглашение не будет одобрено (что весьма вероятно: по предварительным подсчетам, за соглашение намерены проголосовать порядка 200 парламентариев, против - более 400), то возможны разные варианты: от выхода из ЕС без соглашения вовсе, что может обернуться катастрофой для Соединенного Королевства, до проведения новых всеобщих выборов или нового референдума. И выборы, и референдум потребуют откладывания даты Brexit с 29 марта на более поздний срок.

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По мнению директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, велика вероятность того, что депутаты не поддержат предложенное Терезой Мэй соглашение с ЕС.

Слишком много у документа противников – против плана Мэй по Brexit выступают депутаты от Лейбористской партии, от Шотландской национальной партии, от Демократической юнионистской партии (основной опоры консерваторов в парламенте), значительные разногласия по тексту документа есть и внутри Консервативной партии.

"Против него может проголосовать не только оппозиция, не только лейбористы во главе с Джереми Корбином, которые как раз и призывают провести повторный референдум и приостановить выход или вообще от него отказаться, но и сторонники выхода, которые считают предательством то, что подписала Тереза Мэй", - сказал Солонников в эфире радио Sputnik.

Как считает собеседник, не поможет Терезе Мэй и затягивание рассмотрения этого вопроса.

Голосование по документу в британском парламенте было первоначально запланировано на 11 декабря, но после трех дней дебатов премьер Тереза Мэй заявила о переносе голосования, признав, что соглашение не поддержит подавляющее большинство депутатов.

"Но она держится, и весь прошлый год был направлен на то, чтобы сохранить эту ситуацию. Я думаю, что все дело Скрипалей было сделано только для того, чтобы создать образ внешнего врага для британского истеблишмента, чтобы сплотить его вокруг себя, чтобы не дать возможности голосовать против ее любимой, а сплотиться вокруг образа "внешнего врага", "страшного медведя". Она в это и играла", - добавил эксперт.

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