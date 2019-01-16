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Дмитрий Офицеров-Бельский
© Photo: Facebook / Dmitriy Ofitserov-Belskiy

Эксперт: Британия вступила в полосу тотальной неопределенности

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (61)
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Доцент Национального исследовательского Университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский рассказал о том, как будут сейчас складываться отношения Великобритании и Евросоюза.

Глава Европарламента Антонио Таяни назвал результаты голосования парламентариев Великобритании по соглашению с ЕС о Brexit плохой новостью, сообщает РИА Новости.

По всей видимости Британия на перепутье и выбрать правильную стратегию сейчас будет непросто – такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт-международник, доцент Национального исследовательского Университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.

"Сейчас по всей видимости будет палитра вариантов, из которой британским парламентариям будет сложно что-либо выбрать. Британия вступила в полосу полной неопределенности", - сказал эксперт.

Существует несколько вариантов развития событий, уверен международник, но давать стопроцентный прогноз не берется никто.

"Наиболее вероятное развитие событий – отсрочка Brexit и новые переговоры с Евросоюзом, переговоры эти будут формального, я бы даже сказал фиктивного характера. Ведь со стороны Европы нет стремления пойти на какие-либо уступки Великобритании, а Великобритании они нужны чтобы иметь консенсус по выходу из Евросоюза. Все этого для того чтобы принять новый план, а его, судя по всему, не будет", - резюмировал собеседник.

Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (61)

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