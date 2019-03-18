Олешко: когда на взлете человек уходит, это трудно осознать

Российский актер, телеведущий Александр Олешко рассказал в эфире радио Sputnik о том, что скорбит по Юлии Началовой, которая скончалась в возрасте 38 лет.

В субботу вечером, 16 марта, стало известно о смерти российской певицы, телеведущей Юлии Началовой. У артистки остановилось сердце вследствие воспалительного процесса, который развился из-за диабета. Многие коллеги Юлии выражают соболезнования родным певицы, близко знакомые с ней говорят, что им до сих пор трудно смириться с мыслями об утрате.

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"Это невероятно горько, когда красивая, талантливая девушка, которая на глазах зрителей, которые ее любили, росла, превратилась в роскошную эстрадную диву, стала мамой, и вдруг на таком вот взлете человек уходит, это очень трудно осознать и понять", - сказал Олешко в эфире радио Sputnik.

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Российский актер неоднократно работал с Юлией на концертах, вместе с ней в вел различные программы. До последнего времени Александр и Юлия работали на проекте "Один в один".

"Она была жизнерадостной, активной, всегда готова была примерить новый образ. И вдруг так стремительно, трагично и тяжело она нас покинула. Я выражаю глубочайшие соболезнования ее зрителям, всем, кто любит ее творчество, и, конечно, ее родителям, потому что это невыносимое горе", - добавил Олешко.

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