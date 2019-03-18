Мухин: Евросоюз продолжает терять суверенность, но надежда есть

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление президента Австрии о том, что Европе следует вести независимую от США политику.

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен призвал европейцев не плясать под дудку США. По его мнению, Брюсселю необходимо вести более независимую политику в тех вопросах, где позиции между ЕС и США расходятся.

"Некоторые европейские страны испытывают острый дискомфорт, когда вынуждены исполнять то, что им диктуют из-за океана. Поэтому иногда у европейских политиков просыпается какое-то чувство собственного достоинства, и они делают громкие заявления, что пора перестать следовать пути Вашингтона", - заявил Мухин в эфире радио Sputnik.

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Как подчеркнул эксперт, все призывы выходить из протектората, вести суверенную политику на данный момент остаются просто словами, а реальность такова, что ЕС будет продолжать терять суверенность.

"Надежда, безусловно, есть, потому что местные выборы меняют линейку политиков, и в некоторых национальных государствах уже сформированы группы, которые могли бы встать на страже национальной суверенности", - заключил Мухин.

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