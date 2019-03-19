Драпеко: уход Хуциева – большая потеря для национальной культуры

Актриса театра и кино, депутат Государственной думы России Елена Драпеко в эфире радио Sputnik поделилась своими воспоминаниями о режиссере Марлене Хуциеве.

На 94 году ушел из жизни режиссер и сценарист Марлен Хуциев. Зрителю он запомнился такими картинами, как "Весна на Заречной улице" (1956), "Два Федора" (1958), "Застава Ильича" (1964), "Июльский дождь" (1966), "Был месяц май" (1970), "Послесловие" (1983), "Бесконечность" (1991) и другие.

"Марлен Хуциев – это эпоха. Марлен Хуциев – это нравственный ориентир для нескольких поколений кинематографистов. Он никогда не снимал того, чего не хотел снимать, никогда не был конформистом, он всегда был очень принципиальным и честным художником", - рассказала Драпеко в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Илья Питалев В больнице умер кинорежиссер Марлен Хуциев

По словам актрисы, с Хуциевым они встречались на заседаниях правления Союза кинематографистов, на съездах, на некоторых фестивалях.

"Я хочу выразить глубокие соболезнования родным, близким, ученикам Хуциева. Мы долго будем пересматривать его фильмы и учиться на них", – подчеркнула Драпеко.

Прощание с легендарным российским кинорежиссером Марленом Хуциевым пройдет в четверг в большом зале Дома кино в 11.00.

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