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Глава Евразийского аналитического клуба (ЕАК) Никита Мендкович
© Photo : ЛИЧНЫЙ АРХИВ Н. МЕНДКОВИЧА

Мендкович: под вопросом пока имя преемника Назарбаева

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Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире радио Sputnik прокомментировал отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев выступил перед народом Казахстана в эфире республиканских телеканалов, заявив, что снимает с себя полномочия президента, сообщает Sputnik Казахстан.

Президент Казахстана Н. Назарбаев
© Sputnik / Алексей Никольский
Нурсултан Назарбаев, после 29 лет президентства, покидает свой пост

"Я принял решение сложить полномочия Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя. Я был удостоен великой чести стать первым президентом Независимого Казахстана", - заявил Назарбаев, выступая во вторник.

Мендкович в эфире радио Sputnik отметил, что решение Назарбаева не было неожиданным и к подобному шагу эксперты были готовы давно. Возраст дает о себе знать даже в случае с самыми опытными и уважаемыми политиками, поэтому вполне естественно, что о желании президента уйти в отставку говорилось уже некоторое время.

"Многие нормативные акты, запущенные политические реформы, разграничение полномочий ответственности президента, парламента и правительства, указывали на то, что Назарбаев максимально готовит политическую систему к функциональному и эффективному транзиту власти при сохранении стабильности", - заявил Мендкович.

По словам эксперта, под вопросом пока имя преемника Назарбаева на посту президента, но самое главное, насколько мирно и спокойно пройдет этот транзит власти.

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Теги:
отставка, Назарбаев, Казахстан, Нурсултан Назарбаев


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