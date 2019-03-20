Мартынов: Назарбаев уходит, но остается отцом нации

Временно исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Астану в Нурсултан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Свою инициативу он аргументировал необходимостью увековечить имя Назарбаева как первого главы страны.

"Нурсултан Назарбаев – аксакал тюркского мира, Елбасы (лидер нации) казахстанского народа. Почему бы и не назвать в честь него город, который он построил? Современную Астану, красивый, новый город на другом берегу, из небоскребов и проспектов. И то, что столица может быть названа его именем, меня не удивляет", – сказал Мартынов в эфире радио Sputnik.

Политолог заметил, что уход Назарбаева с поста президента – в какой-то мере, результат постсоветского опыта, когда аналогичным образом подал в отставку Ельцин, но с национальным казахстанским колоритом.

"Период транзита власти – всегда уязвимый момент. Но мне представляется, что вчерашнее заявление Назарбаева было хорошо подготовлено. Оно не носит характер экспромта, это подготовленный транзит с сохранением контроля", - заметил Мартынов.

Смотреть видео Послушать радио Прочитать другие новости