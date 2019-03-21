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Владимир Колотов
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Колотов: если дела не делаются с Трампом, они могут делаться с Путиным

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Директор Института Хо Ши Мина Владимир Колотов в эфире радио Sputnik прокомментировал возможность визита Ким Чен Ына в Россию.

Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Россию после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом, сообщает ряд южнокорейских СМИ, ссылаясь на высказывание бывшего главы Центра ЦРУ по вопросам Кореи Эндрю Кима. Предполагается, что лидер КНДР желает установления более теплых отношений с Россией после безрезультатно завершившейся встречи с Трампом. Директор Института Хо Ши Мина Владимир Колотов считает подобное развитие событий вполне возможным.

"Я думаю, что это вполне вероятно, потому что если дела не делаются с Трампом, они могут делаться с Путиным. Это вообще хороший выход из ситуации. Все равно санкции, заблокирована ситуация на Корейском полуострове, и если она не решается через юг, она будет решаться через север", - заметил Колотов в эфире радио Sputnik.

Как подчеркнул эксперт, Москва – это та сторона, которая заинтересована в разрешении ситуации на Корейском полуострове.

"США показали, что они не очень заинтересованы, и, скорее всего, не могут этого сделать в силу отношений между Трампом и Демократической партией США, которая будет просто блокировать все начинания, даже если Трамп и попытается что-то сделать", – сказал Владимир Колотов.

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