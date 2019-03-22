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Александр Мкртчян
© Photo : из личного архива Алексана Мкртчян

Мкртчян: многие страны будут вводить ограничения для посещения туристов

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Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал в эфире радио Sputnik, почему доступ к популярным достопримечательностям во многих странах мира будет ограничен для туристов.

В мире сейчас около двух миллиардов людей, которые периодически выезжают посмотреть мир. Появилось много туристов из Китая, Индии – стран, жители которых еще несколько десятков лет назад не могли себе позволить путешествия. В связи с огромным наплывом туристов многие страны, где расположены популярные достопримечательности, стали задумываться о необходимости как-то ограничить туристический поток. Например, власти Амстердама запретят со следующего года организованные туры в Квартал красных фонарей, а в групповых экскурсиях по историческому центру Амстердама смогут принимать участие не более 15 человек.

"Будут подобные ограничения и в Венеции, потому что город постепенно уходит под воду. Есть достопримечательности по всему миру, которые мы можем потерять. Мы теряем Стоунхендж, Тадж-Махал, Чичен-Ицу. Много есть объектов, где будут вводиться ограничения", - заметил Мкртчян в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, большой туристический поток наносит ущерб популярным объектам, которые посещает масса людей. В качестве примера Мкртчян привел пещеру Ласко во Франции, которую ежегодно посещает несколько миллионов человек, при том, что ширина пещеры – всего 30 метров.

"Гробница Тутанхамона тоже достаточно маленькая, а миллионы людей хотят туда попасть. Ограничения будут усиливаться. В том же Лувре 30 лет назад к Джоконде спокойно можно было подойти, посмотреть. Последние же лет 10 надо пробиваться через огромные толпы, чтобы увидеть картину", - рассказал Мкртчян.

Вместо популярных туристических маршрутов, советует эксперт, стоит обратить внимание на менее "раскрученные" среди туристов места, которые могут представлять не меньший интерес для тех, кто хочет вернуться из поездки с новыми впечатлениями.

"Ограничивают посещение Венеции, но весь юг Италии – Апулия, Калабрия – там есть, что посмотреть, но туристов там мало. И так в каждой точке мира можно найти, что посмотреть, кроме всем известных маршрутов", - сообщил эксперт.

Например, Великую Китайскую стену посещают миллионы людей, но речь идет только о небольшом участке в 3 км длиной. При этом в стороне от туристических троп можно увидеть фрагменты той же стены, но вокруг не будет никаких туристов. В местах же, куда активно свозят туристические группы, окружающая среда страдает от большого количества посетителей. Это и огромное количество мусора, и надписи на древних скалах, и другие следы человеческого пребывания, не украшающие и не облагораживающие достопримечательности.

"Туризм прирастает каждый год на 6-7% в мире. Это миллионы человек. Представьте сами, что будет через 20 лет", - подытожил Мкртчан.

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Теги:
туризм, стоунхендж, Амстердам, Великая китайская стена, Венеция, туристы


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