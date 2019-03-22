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Эксперт Николай Топорнин
© Photo : Из личного архива Николая Топорнина

Топорнин: отсрочка по Brexit – последний шанс для Терезы Мэй

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (69)
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Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в эфире радио Sputnik поделился своим мнением относительно решения ЕС дать отсрочку в ситуации с Brexit.

Евросоюз готов предоставить Великобритании отсрочку до 22 мая, если Британский парламент на следующей неделе одобрит договор с Евросоюзом по Brexit. Иначе отсрочка будет действовать до 12 апреля, как было решено на саммите лидеров 27 стран ЕС по вопросу Brexit'а. При этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕК надеется, что парламент Великобритании одобрит договор об условиях Brexit'а.

"Фактически ЕС предоставил так называемую техническую отсрочку и пошел навстречу просьбам Терезы Мэй, которая просила отсрочку до 30 июня в связи с тем, что парламентарии пока не могут принять решение, выходить Британии по соглашению или как-то еще", - рассказал Топорнин в эфире радио Sputnik.

Эксперт разъяснил, что хотя эта отсрочка техническая, она носит ультимативный характер: или Великобритания подпишет соглашение, которое вместе с ЕС разрабатывала два года, и тогда может выйти до 22 мая, или, если парламентарии не могут принять решение и проголосовать по соглашению, Британия покидает ЕС без соглашения по так называемому жесткому сценарию.

"Единственное, что дает эта отсрочка – возможность для Терезы Мэй в последний раз попытаться уговорить парламент проголосовать за соглашение о выходе из ЕС", – резюмировал Топорнин.

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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (69)

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Теги:
Тереза Мэй, Великобритания, Евросоюз, Brexit


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