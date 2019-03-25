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Юрий Светов
© Photo : из личного архива

Светов: Мюллер оправдал Трампа, но не Россию

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Политолог и журналист Юрий Светов рассказал в эфире радио Sputnik об итогах расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации действий президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов, пишет РИА Новости.

Политолог и журналист Юрий Светов рассказал в эфире радио Sputnik, что устроители расследования против Трампа преследовали определенные практические задачи.

"Те, кто начинал это расследование, четко знали, что сговора нет, но у них были другие задачи, которые они решили. Прежде всего демократы отомстили республиканцам за похожую историю во время попыток импичмента Клинтону за то, что он лгал о связи с Моникой Левински", - сказал эксперт.

Обвинения в адрес президента США позволили демократам укрепить собственные позиции и ослабить Трампа.

Доллар
CC0 / Pixabay / frycyk01
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"Кроме того, демократическая партия шельмовала республиканцев, в результате чего они выиграли выборы в Конгресс США, контролируют Нижнюю Палату, и доставляют массу неприятностей Трампу как президенту", - отметил Светов.

Вместе с тем эксперт утверждает: говорить о том, что спецпрокурор снял обвинения с России не приходится, ее продолжают обвинять во вмешательство в дела США, и сама история с расследованием далеко не закончена.

"Осталось три десятка людей, которым будут продолжать предъявлять обвинения и несколько компаний, которых продолжат обвинять. Демократы уже заявили, что они требуют полной публикации 700-страничного доклада и даже Мюллер говорит, что это сделать нельзя из-за конфиденциальных сведений. Вокруг этого продолжатся "бодания" и разговоры, дескать, что-то скрывают. Россию при этом не оправдали, в докладе Мюллера написано, что Россия вмешивалась в президентские выборы США", - резюмировал политолог.  

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Теги:
расследование, российское вмешательство, Выборы, Россия, Трамп


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