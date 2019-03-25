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Наталья Еремина, доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук, кандидат исторических наук
© Photo: Facebook / Natalia Eremina Yeryomina

Политолог: Тереза Мэй добровольно становится расходным материалом

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О причинах кризиса внутри правительства Великобритании рассуждает в эфире радио Sputnik доцент Санкт-Петербургского государственного университета, доктор политических наук Наталья Еремина.

В воскресенье Тереза Мэй созвала экстренное заседание правительства, на котором обсуждалась возможность голосования в парламенте на следующей неделе по соглашению о Brexit, заявил журналистам официальный представитель канцелярии премьер-министра. 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (слева) и канцлер Германии Ангела Меркель
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Респект: Меркель о борьбе Мэй за соглашение по Brexit

Это заседание прошло на фоне обострившегося кризиса в правительстве из-за Brexit, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями встречи.

По данным британских СМИ, в заседании принимали участие руководитель аппарата премьера Дэвид Лидингтон, которого считают возможным преемником Мэй в случае ее отставки или смещения с должности, министр по делам Brexit Стивен Баркли, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, а также высокопоставленные представители консервативной партии.

Ранее издание Sunday Times сообщило, что члены кабинета министров Великобритании планируют сместить Мэй и назначить временного главу правительства.

По мнению доктора политических наук Натальи Ереминой, вопрос о том, должна ли Великобритания выйти из ЕС или нет, уже не стоит в повестке дня. Население страны выступило за Brexit, и это решение надо выполнять. Главная интрига заключается в том, кто осуществит этот процесс.

"Вот Тереза Мэй и сформулировала основные задачи, она считает себя историческим лидером Великобритании, лидером на перепутье, для нее важно проявить свои качества лидера в этой ситуации, которая связана практически с военными действиями. Она хочет войти в историю, как человек, который решил самый нерешаемый вопрос за всю историю страны", - сказала Еремина в эфире радио Sputnik

Но на пути к великой цели Терезы Мэй постоянно возникают препятствия. Как со стороны политических оппонентов, так и однопартийцев. Даже в кабинете министров Терезы Мэй нет единодушия относительно условий Brexit. 

Brexit
CC0 / Pixabay / daniel_diaz_bardillo
Петиция с требованием отменить Brexit набрала почти 4 млн подписей

"И в этом загвоздка. Потому что если бы была партийная дисциплина, если бы члены правительства занимали консолидированную позицию, то им было бы проще договариваться с разными политическими игроками и реализовывать те соглашения, которые Тереза Мэй с большим трудом достигала", - добавила она.

Но кажется, что проблемы лишь укрепляют боевой дух главы британского правительства. Она раз за разом выносит решения о Brexit на голосование в парламент, не переставая удивлять своих оппонентов готовностью к переговорам.

"Тереза Мэй – это тот человек, который эту ношу на себя добровольно возложил и не хочет ее с себя снимать. Остальные политические деятели делают на этом сейчас пиар. Ситуация сложная, потому что никто не хочет брать на себя ответственность, но все пиарятся на ее промахах, потому что это очень удобно. Тереза Мэй становится расходными материалом, причем по собственной инициативе", - заключила она.

Изначально Brexit был назначен на 29 марта. В среду Мэй попросила ЕС перенести Brexit c 29 марта на 30 июня, при этом она отказалась последовать рекомендации спикера парламента и намерена внести на рассмотрение палаты общин все то же, ранее дважды отвергнутое, предложение по тексту соглашения с ЕС.

В субботу премьер пообещала, что внесет документ в парламент в ближайшие дни, а голосование по нему может пройти на этой неделе. Мэй продолжила консультации с политическими партиями о сделке по Brexit, однако все их участники говорят об отсутствии прогресса. Лейбористы от участия в консультациях отказались.

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