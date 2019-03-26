Мазуров: уход Макгрегора – попытка спортсмена заявить о себе

Ирландский боец Конор Макгрегор в своем микроблоге Twitter объявил о принятом решении покинуть смешанные боевые искусства (ММА). Последний свой бой Макгрегор проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в октябре прошлого года, и с тех пор не выступал. Как полагает Мазуров, причиной, вынудившей спортсмена решиться на такой шаг, могло стать отсутствие мотивации выступать дальше.

"Брать реванш у Хабиба Макгрегор не сможет, он проиграл абсолютно без шансов, и я уверен на 95%, что новый бой завершился бы точно также. С кем ему еще драться? С Дональдом Серроне или с Нейтом Диасом в трилогии? Но этот поединок совершенно точно не принес бы ему таких денег, которые он хочет", - полагает спортивный комментатор.

По мнению Мазурова, Конор Макгрегор заработал за свою карьеру достаточно денег на безбедную старость. Кроме того, спортсмен занимается бизнесом, и достаточно успешно.

© AP Photo / Eric Jamison Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

"Он продает виски, одежду, и, в принципе, он достаточно медийная личность и может делать все, что угодно – сниматься в кино, открывать свои шоу, поэтому в деньгах он совершенно точно не нуждается", - заметил Мазуров в эфире радио Sputnik.

Как полагает телекомментатор, Конор Макгрегор не просто так делает подобные заявления, в них присутствует некий расчет - в определенном смысле, это попытка как-то о себе напомнить.

"Я думаю, что Конор Макгрегор не сможет долго пребывать на пенсии, тем более что он еще не старый, не травмированный, не побитый, поэтому я думаю, что это такое затишье перед бурей", - заключил Мазуров.

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