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Станислав Бышок
© Sputnik / Александр Натрускин

Бышок: Европа не собирается отказываться от российских энергоносителей

Сказано в эфире
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Исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в эфире радио Sputnik принятие конгрессом США законопроекта о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу. 

Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© Sputnik / Алексей Куденко
Конгрессмены США не хотят, чтобы Европа получала российский газ

Законопроект призван сокращать зависимость Европы от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Как полагает Бышок, европейцам выгодно выбирать из нескольких поставщиков, а потому присутствие США на европейских рынках не встретит какого-либо противодействия.

"В этом смысле европейцы занимают достаточно сдержанную позицию, с одной стороны поддерживая "Северный поток-2", с другой стороны продолжая покупать энергоносители и у американцев", - заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт считает, что Европа в данном процессе является скорее зрителем, нежели участником. Противостояние между Москвой и Вашингтоном остается их личным делом, хотя некоторое количество стран, в их числе Польша, занимают в этом конфликте активную позицию, лоббируя американские энергоносители.

"Но все-таки они являются скорее исключением из общей линии Европы на диверсификацию, и отказываться от российских энергоносителей никто всерьез не собирается", – подытожил Бышок.

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Теги:
газ, Конгресс США, США, Европа, Северный поток-2


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