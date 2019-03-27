Ковалев: в вопросе Brexit Великобритания выбрала неверную стратегию

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев прокомментировал в эфире радио Sputnik решение правительства Великобритании не отменять Brexit и продолжать работу над выходом из ЕС.

Правительство Великобритании однозначно заявило о том, что немерено продолжить работу над выходом из Евросоюза. Соответствующий документ был опубликован на сайте британского парламента. Политолог Игорь Ковалев назвал данное заявление логичным.

"Понятно, что отменять результаты референдума уже невозможно. Фактически, тогда нужно отменять и все переговоры, которые велись с Брюсселем, предварительное соглашение, которое было достигнуто в ноябре прошлого года, отменять все предыдущие голосования, которые были в парламенте, поэтому здесь позиция министерства вполне понятна", - сообщил Ковалев в эфире радио Sputnik.

С точки зрения эксперта, в этой связи практически неразрешимым вопросом является, что же делать дальше. Возможностей отменить Brexit не существует, а ЕС больше не намерен идти на какие-либо уступки Великобритании. Поэтому, скорее всего, Великобритания выйдет из Евросоюза без сделки, по самому худшему и по самому разрушительному сценарию для обеих сторон.

"Противоречия, в частности, то, что касается ирландской границы, так и не разрешились. Пока я не вижу, за счет чего правительству удастся убедить депутатов проголосовать за тот вариант, который был согласован с ЕС в ноябре 2018 года. Другого варианта, кроме выхода без соглашения, просто нет", - отметил Ковалев.

Как заявил эксперт, стороны не могут договориться, потому что изначально британское правительство выбрало неправильную стратегию, не учитывая того раскола в обществе, который есть по этому вопросу. Противоречия привели к долгим метаниям между жестким и мягким вариантами.

"Фактически, ЕС удалось навязать Британии тот вариант, который был выгоден Евросоюзу. Поэтому сейчас британская политическая элита пожинает то, что посеяла. Даже сам референдум был колоссальной ошибкой, которая привела к тому, что есть сейчас", - заключил Ковалев.

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