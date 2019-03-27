Участница "Ты супер!" из Молдовы: под впечатлением от Москвы и от конкурса

Настя Лисовая поделилась своими впечатлениями в связи с приездом в столицу России и с подготовкой к выступлению в шоу.

Международный конкурс "Ты супер!" проводится телекомпанией НТВ, международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Участница из Молдовы Настя Лисовая рассказала о том, как она проводит время в Москве, готовясь к выступлению в конкурсе. Наибольшие эмоции у Насти вызвало посещение Москвариума – Центра океанографии и морской биологии.

"Я была в Москвариуме и каталась на дельфине. Еще мы смотрели представление, как обучают дельфинов. Много было и других морских животных – касатка, морж, морской лев. Животные кто прыгал, кто брызгался водой – в общем, было очень интересно", - рассказала Настя.

Кроме того, Настя успела познакомиться с Москвой, погулять по Красной площади. Также для участников конкурса был приготовлен еще один сюрприз – визит на студию, где снимается "Ералаш".

"Мы были там с экскурсией и там получили подарки. Нам показали, где проходят съемки", - поделилась конкурсантка.

Настя в числе прочих юных исполнителей приняла участие в Гала-концерте в Кремле, где наряду с участниками конкурса на сцену вышли Игорь Крутой, Ёлка, Алексей Воробьев, Диана Арбенина, Владимир Пресняков, Зара, Евгений Маргулис, Алсу, Стас Пьеха, Алексей Чумаков и другие.

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