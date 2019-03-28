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Независимый аналитик в области энергетики Николай Хренков
© Photo: из личного архива Николая Хренкова

Хренков: Дания не отказывалась от прохождения "Северного потока-2"

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Ситуацию с прокладкой маршрута "Северного потока-2" в Дании прокомментировал эксперт в области энергетики Николай Хренков.

Компания "Нафтогаз Украины" выступила с заявлением, что Дания отвергла предложения по строительству нового маршрута газопровода "Северный поток-2" на своей территории. В свою очередь, компания – оператор "Северного потока-2" опровергла эту информацию.

Дело в том, что датчане просто рассматривают наиболее удобные пути прокладки газопровода, которые не нанесли бы ущерба экологии.

"Абсолютно неправильная была информация, что якобы Дания отказала. Надо просто понимать, что датчане в хорошем смысле слова "зациклены" на экологии. Эта страна по выработке энергии из возобновляемых источников занимает лидирующее место в мире – если брать показатели на душу населения", - сообщил Хренков в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, трепетное отношение к окружающей среде заставляет датскую сторону искать решение, которое устроит всех.

Nord Stream 2
© Sputnik / Nord Stream 2
"Северный поток-2", ничего не стоя жителям ЕС, заменяет неэкологичный уголь

"Они очень трепетно к экологическим вопросам относятся. Поэтому отказа как такового нет, датчане просто ищут оптимальный для себя с точки зрения экологии маршрут", - заметил Хренков.

По его словам, рассматриваются два варианта прохождения трассы. Датчане, кроме того, предлагают рассмотреть и альтернативные маршруты прокладки, удобные для прохождения в датских территориальных водах.

"Если и будет сдвиг, отклонение от изначального маршрута, то совершенно небольшой и несущественный. Экономика проекта от этого не пострадает. Есть даже возможность вообще обойти территориальные воды Дании и продолжить строительство. Но, конечно, более рациональны те два варианта, что сейчас рассматриваются", - заявил Хренков.

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Теги:
газопровод, трубопровод, Нафтогаз, Дания, Северный поток-2


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