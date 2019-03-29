Светов: корабли НАТО в Черном море – это часть политических игр

Очередная группа кораблей НАТО вошла в Черное море, при этом два из них взяли курс на Одессу, где планируют пришвартоваться 1 апреля. Россия не раз выражала обеспокоенность тем фактом, что боевые корабли стран НАТО стали посещать акваторию Черного моря слишком часто.

"Сейчас надо следить за тем, чтобы они соблюдали сроки пребывания в Черном море и вовремя ушли оттуда. Для придания законности там еще и турецкий военный корабль присутствует, так как Турция – страна, имеющая выход в Черное море", - сообщил Светов в эфире радио Sputnik.

По мнению политолога, происходящее – ни что иное, как политические игры, устроенные под выборы на Украине. Кроме того, один из руководителей НАТО недавно заявил, что скоро в НАТО должны принять Грузию, правда, сроки, когда это произойдет, пока не названы.

"Нам показывают сейчас, что будет, когда Грузия и Украина вступят в НАТО. Тогда этот флот будет в Черном море постоянно", - отметил эксперт.

Как полагает Светов, в первую очередь Россия должна надлежащим образом реагировать на этот факт.

"Мы должны показать, что это все-таки море, в котором главная Россия", - заключил политолог.

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