Шатров: Тереза Мэй подписала себе приговор как худшему премьер-министру

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik рассказал о том, как ситуация вокруг Brexit скажется на политической карьере Терезы Мэй.

Brexit, который изначально должен был состояться 29 марта, отложен. То ли на 12 апреля, то ли на 22 мая – зависит от парламентариев, которые никак не могут договориться относительно условий выхода страны из ЕС. Шатров полагает, что в сложившейся ситуации есть вина нынешнего британского премьера Терезы Мэй.

"Кризис вызвала Тереза Мэй своими неумелыми действиями. И тем самым она фактически подписала себе политический приговор как, возможно, худшему министру за многие годы", - заметил Шатров в эфире радио Sputnik.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Респект: Меркель о борьбе Мэй за соглашение по Brexit

По мнению эксперта, Мэй, мечтавшая стать второй Маргарет Тэтчер, не смогла достойно выполнить взятые на себя обязательства и провести компанию по выходу из Евросоюза достойно.

Может быть, это потому, что сама Тереза Мэй не является сторонницей Brexit'а. Это уникальная ситуация, когда политик вынужден поступать в русле интересов общества, которые противоречат его взглядам", – сообщил Шатров.

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