19:03 29 Марта 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.43
  • USD17.31
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.63
Поиск
Игорь Шатров
© Facebook / Игорь Шатров

Шатров: Тереза Мэй подписала себе приговор как худшему премьер-министру

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
76 0 0

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik рассказал о том, как ситуация вокруг Brexit скажется на политической карьере Терезы Мэй.

Brexit, который изначально должен был состояться 29 марта, отложен. То ли на 12 апреля, то ли на 22 мая – зависит от парламентариев, которые никак не могут договориться относительно условий выхода страны из ЕС. Шатров полагает, что в сложившейся ситуации есть вина нынешнего британского премьера Терезы Мэй.

"Кризис вызвала Тереза Мэй своими неумелыми действиями. И тем самым она фактически подписала себе политический приговор как, возможно, худшему министру за многие годы", - заметил Шатров в эфире радио Sputnik.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (слева) и канцлер Германии Ангела Меркель
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Респект: Меркель о борьбе Мэй за соглашение по Brexit

По мнению эксперта, Мэй, мечтавшая стать второй Маргарет Тэтчер, не смогла достойно выполнить взятые на себя обязательства и провести компанию по выходу из Евросоюза достойно.

Может быть, это потому, что сама Тереза Мэй не является сторонницей Brexit'а. Это уникальная ситуация, когда политик вынужден поступать в русле интересов общества, которые противоречат его взглядам", – сообщил Шатров.

Смотреть видео   Послушать радио   Прочитать другие новости

По теме

В парламенте Великобритании стартует очередной "Brexit-марафон"
Ковалев: в вопросе Brexit Великобритания выбрала неверную стратегию
Теги:
кризис, Евросоюз, ЕС, Brexit, Тереза Мэй


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Необычное путешествие по местам съемок "Игры престолов" и "Шерлока" - фото
Десять медвежат делают первые шаги в Центре спасения в Тверской области
Удивительное спасение маленьких медвежат в Твери - видео
Сколько газа Россия поставляет в Европу
Сколько газа Россия поставляет в ЕС - цифры и факты

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться