Политолог: выборы на Украине – это соревнования популистов

Как стало известно, на Украине состоится второй тур президентских выборов. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. Необходимость во втором туре возникла, так как ни один из кандидатов не набирает необходимых для победы в первом туре 50% голосов.

"Я думаю, это были несвободные выборы, учитывая, что Киев лишил возможности голосовать около 10 млн. своих граждан. Речь идет не только об украинцах, которые находятся на территории России, речь идет и о гражданах Украины, проживающих на территории Донбасса, которую Киев по-прежнему считает своей суверенной территорией", - заявил Мезюхо в эфире радио Sputnik.

При этом ряд экспертов полагает, что России не стоит признавать выборы на Украине.

Однако, как считает российский политолог, само по себе непризнание выборов ничего не дает, а рассматривать вопрос о признании надо после второго тура президентского голосования на Украине. По мнению Мезюхо, данные выборы характерны тем, что основная тройка кандидатов в президенты Украины придерживается одних и тех же ценностей.

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"И Зеленский, и Порошенко, и Тимошенко – это кандидаты в президенты от США. Я предполагаю, что Вашингтон дал некие гарантии сразу трем кандидатам. Эти выборы говорят о том, что кризисные явления в украинской политике лишь нарастают. А победа Зеленского свидетельствует о высоком уровне разочарования электората в действующих на Украине политиках", - заключил Мезюхо.

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