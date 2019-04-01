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Игорь Ковалев
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Ковалев: ситуация с Brexit - уже не кризис, а полный абсурд

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Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik прокомментировал тупиковую ситуацию с Brexit.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз проявил слишком много терпения в ситуации с Brexit. Тем самым еврочиновник дал понять британской стороне, что "терпение лопнуло". Еврокомиссия считает, что наиболее вероятным будет "жесткий" вариант Brexit.

"Ситуация действительно тупиковая. В стремлении провести еще одно голосование нет никакого смысла, потому что те условия, которые выдвинул Евросоюз, были достаточно четкие - либо до конца марта Великобритания принимает эту сделку, либо, если британские парламентарии не проголосуют, то состоится выход без сделки", - сказал Ковалев в эфире радио Sputnik

Brexit
CC0 / Pixabay / daniel_diaz_bardillo
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Как заявил эксперт, британский премьер Тереза Мэй может настаивать и предлагать еще одно голосование, но существуют два момента, которые фактически препятствуют проведению этой процедуры. Во-первых, нужно согласовать эту процедуру с ЕС, который, скорее всего, будет против. Во-вторых, то голосование, которое уже состоялось, прошло с большим трудом, поскольку спикер палаты общин фактически блокировал возможность третьего голосования, напомнив, что правила парламента не позволяют высказывать позицию по одному и тому же вопросу несколько раз. И Тереза Мэй вынуждена была пойти на определенную хитрость, вынеся на голосование только одну из двух частей соглашения, получив право формально заявить, что рассматривается другой вопрос.

"Тереза Мэй может, как премьер-министр, настаивать на том, чтобы провести еще одно голосование, но вся предыдущая история показывает, что шансов добиться нужного результата у нее практически нет. Слишком глубоки разногласия, слишком много депутатов не хотят поддерживать тот вариант договора, который был представлен в ноябре", - заключил Ковалев.

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Теги:
Brexit, Тереза Мэй, Великобритания, Евросоюз


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