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Юрий Светов
© Photo : из личного архива

Светов: украинский избиратель должен думать, как будет жить после выборов

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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (31)
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Политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал в эфире радио Sputnik, чего ждать от второго тура выборов на Украине.

Как следует из результатов обработки большей части протоколов, во второй тур выборов президента Украины выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Если Зеленский сразу вырвался вперед, то в борьбе за второе место долго сохранялась интрига – на него претендовали как Петр Порошенко, так и Юлия Тимошенко, которая в итоге все-таки уступила действующему президенту.

"Мы должны объективно оценить то, что удалось Порошенко. Рейтинг его составлял несколько процентов, он решил задачу первого тура, ему удалось выйти во второй тур, что не удалось Тимошенко и другим кандидатам. Порошенко сумел найти какие-то подходы к избирателям, они вывели его во второй тур", - заявил Светов в эфире радио Sputnik.

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По мнению политолога, следующие три недели будут решающими для нынешнего украинского президента, так как Порошенко предстоит попытаться изменить ситуацию в свою пользу.

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"Теперь выбор – или Зеленский, или Порошенко. И здесь уже украинский избиратель должен думать о реальности, что с ним самим будет, как он будет жить. Моя личная точка зрения – выборы выиграет Порошенко", - заключил Светов.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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Тема:
Кто станет президентом Украины: события и выборы (31)

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Теги:
Юлия Тимошенко, выборы, Порошенко, Украина


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