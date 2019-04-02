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Павел Фельдман
© Photo: VK / Павел Фельдман

Фельдман: экологи давно стали инструментом давления на корпорации

Сказано в эфире
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Кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман рассказал в эфире радио Sputnik о том, во что могут вылиться претензии Дании к проекту "Северный поток-2".

Эксперты прогнозируют задержку реализации проекта "Северный поток-2", поскольку Дания требует провести дополнительную экологическую экспертизу и найти маршрут, не влияющий на природу. Впрочем, многие сходятся во мнении, что требования экологов – лишь предлог для того, чтобы не допустить или максимально осложнить реализацию проекта.

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"Я просто ждал, когда же какая-нибудь из стран, по чьей акватории проходит "Северный поток-2", вспомнит об экологии. Дания – не первое государство, которое этим вопросом озаботилось. Роль экологов в современной политике – отдельная тема, они давно стали инструментом давления на корпорации и даже целые государства", - заявил Фельдман в эфире радио Sputnik

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© Sputnik
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По его мнению, "Северный поток-2" будет продолжать строиться, поскольку занимается этим вопросом не только "Газпром", а международный консорциум, куда входит в том числе и Германия.

"Дания – не самая влиятельная североевропейская страна, да и в масштабах ЕС ее роль тоже значимой не назовешь. Более того, другие страны, которые волнуются об экологии ничуть не меньше, чем Дания, та же Германия, к примеру, или Финляндия, согласились на строительство "Северного потока-2", - заявил эксперт.

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Как полагает Фельдман, инициатива Дании направлена на затягивание строительства газопровода, однако максимум, чего она может в этой связи достичь, это отсрочить строительство газопровода на несколько месяцев.

"В итоге газопровод будет построен, потому что многие страны в этом кровно заинтересованы. Германия продвигает этот проект в Евросоюзе, а ее влияние там куда более весомо, чем Дании", - заключил Фельдман.

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Теги:
Евросоюз, Дания, Германия, Северный поток-2


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