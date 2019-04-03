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Сергей Новожилов
© Sputnik / Владимир Трефилов

Новожилов: причиной смерти Булдакова стал оторвавшийся тромб

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Тема:
Умер Алексей Булдаков (3)
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Секретарь Союза кинематографистов России Сергей Новожилов рассказал в эфире радио Sputnik о причинах смерти своего друга Алексея Булдакова.

Новожилов стал первым, кто обнародовал информацию о смерти известного российского актера Алексея Булдакова.

Как признается Новожилов, информацию о кончине друга ему подтвердили в посольстве России в Монголии. В этой стране и находился актер в момент смерти.

"Я узнал, что он умер в Монголии, и мне подтвердили, что это произошло в гостинице ночью. До него не могли достучаться, а потом выяснилось, что оторвался тромб. Был он там как турист, приехал из Бурятии", - сказал Новожилов в беседе с корреспондентом радио Sputnik

Актер Алексей Булдаков
© Sputnik / Виталий Безруких
Умер народный артист России Алексей Булдаков

По признанию собеседника, дружба с Булдаковым началась много лет назад. Самыми лучшими ролями друга Новожилов считает ранние работы. Больше всего актер запомнился зрителям ролью генерала Иволгина в фильмах "Особенности национальной охоты" и "Особенности национальной рыбалки".

"Леша был замечательным актером, очень много читавшим. Образ генерала отложил отпечаток на его будущее, как это бывает у популярных актеров. Но он был, без всякого сомнения, многогранным актером, не только комедийным, каким его знает большинство людей", - добавил собеседник.

Народный артист России Алексей Булдаков скончался в среду на 69-м году жизни. Прощание с актером состоится в Доме кино, дата и время церемонии будут известны позже.

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Тема:
Умер Алексей Булдаков (3)


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