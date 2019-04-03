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Андрей Суздальцев
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Суздальцев: Брюссель сознательно унижает Мэй, чтобы другим неповадно было

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Политолог, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Суздальцев в эфире радио Sputnik рассказал о политической судьбе Терезы Мэй в контексте Brexit.

Правительство Великобритании намерено попросить у ЕС продлить сроки Brexit. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. На данный момент дата Brexit – 12 апреля, однако правительство и парламент никак не могут прийти к согласию относительно варианта договора о выходе из ЕС.

"Позиция Евросоюза понятна. Англию надо наказать за выход из ЕC так, чтобы другим неповадно было даже об этом думать. Тереза Мэй, которая никогда не была сторонником Brexit, получив его на руки, когда стала премьер-министром, поработала с Брюсселем и поняла, что надо уходить. Это символично", - сказал Суздальцев в эфире радио Sputnik

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По мнению политолога, Мэй во многом проиграла. За такой лицемерностью, характерной для последних 10 лет британской политики, готовностью использовать любые средства, конечно, стоит Тереза Мэй. Она очень бы хотела снискать славу второй Маргарет Тэтчер, а для этого надо было продавить Евросоюз, однако, это ей не удалось.

"Обратите внимание, все информационные каналы говорят, как британцы хотят провести второй референдум. Вопрос - не только в Терезе Мэй, не в том, что она обратилась к оппозиции, что вызвало крайнее возмущение среди твердолобых консерваторов. Она непростая в этом плане фигура, она прекрасно разрулила все проблемы в своей партии", - заявил Суздальцев.

Политолог напомнил, что Мэй возглавляла многие годы министерство внутренних дел Великобритании, которое обладает большими функциями, так что она очень опытный политик.

"Ее сознательно измотали и сознательно унизили этими условиями. Эти отсрочки ужасно бьют по имиджу и правительства, и самой Британии. Это сознательный, хорошо продуманный план", - заключил Суздальцев.

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Теги:
Тереза Мэй, Евросоюз, Великобритания, Brexit


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