Маслова: Данелия был человеком мира

Заслуженная артистка СССР, актриса Нина Маслова вспоминает в эфире радио Sputnik о режиссере Георгии Данелии, о смерти которого стало известно сегодня.

В Москве 4 апреля в возрасте 88 лет скончался режиссер Георгий Данелия. Информацию подтвердили в Союзе кинематографистов России. Ранее сообщалось, что маэстро был госпитализирован с воспалением легких, состояние Данелии оценивалось врачами, как стабильно тяжелое.

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"Он один из самых дорогих для меня людей, с которыми связан лучший период моей жизни. Талантливый человек, открытый, добрый ко всем. В нем столько всего было положительного. Я знала, что он в коме, но я все надеялась на какое-то чудо. Для меня это очень большая утрата", - сказала Маслова в эфире радио Sputnik.

За свою карьеру режиссер снял более двух десятков фильмов. Дебютная его картина – "Сережа" была отмечена призом фестиваля в Карловых Варах. Широкую известность Данелии принес фильм "Я шагаю по Москве", а следом были такие известнейшие работы, как "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза" и многие другие.

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