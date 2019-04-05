17:12 05 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Мария Ярмуш.
© Photo: Life.ru

Ярмуш: директива ЕС по "Северному потоку-2" – вопрос окупаемости проекта

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
50 0 0

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш комментирует в эфире радио Sputnik новые поправки к газовой директиве ЕС.

Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС. В число поправок включено положение о том, что добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. В связи с этим остро встает вопрос, будут ли в таком случае выгодны поставщикам газа такие поставки?

"С моей точки зрения, поправки в газовую директиву ЕС только косвенно затронут реализацию "Северного потока-2". В чем будет данное влияние на проект? Прежде всего, это вопрос окупаемости проекта для инвесторов. Например, изменить запуск "Северного потока-2" в эксплуатацию эти директивы не смогут", - заявила Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, новые правила о том, что 50% мощности трубы должно быть зарезервировано для сторонних поставщиков газа в странах ЕС, ставят под вопрос, насколько быстро инвесторы получат возврат своих инвестиций. Также надо учесть, что Германия пролоббировала в этих поправках определенные правила о том, что страна, где проходит газопровод, может смягчать эти правила в отношении газопровода. Как следствие, "Газпром" может получить определенные преференции.

"Однако, если рассматривать правило, что оператором "Северного потока-2" должна быть независимая от "Газпрома" компания, то в принципе, другие директивы уже содержали это требование. Так что ничего нового в этой директиве нет", - заключила Ярмуш.     

Смотреть видео  слушать радио перейти к другим новостям 

узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Юшков: остановят ли американцы "Северный поток-2"
"Северный поток-2" — найдет ли "коса" США на европейский "камень"
"Северный поток-2", ничего не стоя жителям ЕС, заменяет неэкологичный уголь
Теги:
Европарламент, ЕС, Северный поток-2


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Sputnik caritate
Sputnik Милосердие: как реагируют дети, увидев роботов - фото
Sputnik подарил сказку детям сиротам из интерната
Sputnik подарил сказку сиротам из интерната - видео
Кола и организм
Как кола влияет на организм

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться