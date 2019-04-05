Ярмуш: директива ЕС по "Северному потоку-2" – вопрос окупаемости проекта

Члены Европарламента одобрили поправки к Газовой директиве ЕС. В число поправок включено положение о том, что добывающая компания не должна владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ. В связи с этим остро встает вопрос, будут ли в таком случае выгодны поставщикам газа такие поставки?

"С моей точки зрения, поправки в газовую директиву ЕС только косвенно затронут реализацию "Северного потока-2". В чем будет данное влияние на проект? Прежде всего, это вопрос окупаемости проекта для инвесторов. Например, изменить запуск "Северного потока-2" в эксплуатацию эти директивы не смогут", - заявила Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, новые правила о том, что 50% мощности трубы должно быть зарезервировано для сторонних поставщиков газа в странах ЕС, ставят под вопрос, насколько быстро инвесторы получат возврат своих инвестиций. Также надо учесть, что Германия пролоббировала в этих поправках определенные правила о том, что страна, где проходит газопровод, может смягчать эти правила в отношении газопровода. Как следствие, "Газпром" может получить определенные преференции.

"Однако, если рассматривать правило, что оператором "Северного потока-2" должна быть независимая от "Газпрома" компания, то в принципе, другие директивы уже содержали это требование. Так что ничего нового в этой директиве нет", - заключила Ярмуш.

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