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Директор Института стратегического планирования и прогнозирования, главный научный сотрудник Института социологии РАН Александр Гусев
© Sputnik / Владимир Трефилов

Гусев: выход России из Совета Европы сравним с Brexit

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Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik прокомментировал возможные последствия выхода России из Совета Европы.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что возможный выход России из СЕ может стать настоящим потрясением. По его мнению, необходимо вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Россия традиционно имела достаточно серьезное влияние в Совете Европы. Однако в одном из его институтов – Парламентской ассамблее Совета Европы – она была несколько лет назад, как известно, лишена права голоса, после чего прекратила участвовать в заседаниях ассамблеи и сократила свои членские взносы в Совет Европы", - рассказал Гусев в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, Россия сейчас фактически игнорирует все заседания организации. Для Европы, выход РФ из СЕ – это очень серьезно, однако Гусев подчеркивает, что называть происходящее "европейской катастрофой" не стоит. Однако Россия – европейская страна, которая много значит для Европы в целом и европейской безопасности в частности. Поэтому выход России - достаточно серьезная проблема.

"Для нас очень важно сохранение своей позиции в Совете Европы. Но, конечно, если так будут складываться обстоятельства, что Россию не хотят слушать ни под каким предлогом, то делать там нечего", – заявил Гусев.

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