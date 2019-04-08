Гусев: выход России из Совета Европы сравним с Brexit

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что возможный выход России из СЕ может стать настоящим потрясением. По его мнению, необходимо вернуть России право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Россия традиционно имела достаточно серьезное влияние в Совете Европы. Однако в одном из его институтов – Парламентской ассамблее Совета Европы – она была несколько лет назад, как известно, лишена права голоса, после чего прекратила участвовать в заседаниях ассамблеи и сократила свои членские взносы в Совет Европы", - рассказал Гусев в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, Россия сейчас фактически игнорирует все заседания организации. Для Европы, выход РФ из СЕ – это очень серьезно, однако Гусев подчеркивает, что называть происходящее "европейской катастрофой" не стоит. Однако Россия – европейская страна, которая много значит для Европы в целом и европейской безопасности в частности. Поэтому выход России - достаточно серьезная проблема.

"Для нас очень важно сохранение своей позиции в Совете Европы. Но, конечно, если так будут складываться обстоятельства, что Россию не хотят слушать ни под каким предлогом, то делать там нечего", – заявил Гусев.

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