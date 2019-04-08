Коротченко: нахождение НАТО в акватории Черного моря контролируется

Для наблюдения за учениями НАТО в Черном море российские корабли вышли на дежурство в этом районе. Для обеспечения безопасности в дежурстве принимают участие разведывательные корабли, ударные группы ВМФ России, а также переведены в дежурный режим береговые ракетные комплексы.

© AFP 2019 / Daniel Mihailescu Усиление НАТО в Черном море: союзники не желают идти ко дну "в пакете"

Сделано это для контроля за действиями кораблей НАТО и оперативного реагирования на внештатные ситуации. В учениях НАТО принимают участие корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции, и кроме того, претендующие на членство в НАТО представители вооруженных сил Грузии и Украины.

"Российские военные не могут оставить без внимания появление в Черном море натовских кораблей, учитывая, что целый ряд из них является носителями высокоточного оружия, включая комплексы крылатых ракет морского базирования Tomahawk", - заметил Коротченко в эфире радио Sputnik.

Как подчеркнул эксперт, осуществление наблюдения в зоне учений необходимо с точки зрения обеспечения безопасности и суверенитета России.

Ось НАТО - сдвиг вправо: "Междуморье" как клин в Европе>>>

"Поэтому натовские коллеги должны понимать, что их нахождение в акватории Черного моря контролируется, и в случае действий, которые могут быть сочтены опасными с точки зрения российского военного командования, мы оставляем за собой право применять те или иные меры реагирования", – сказал Коротченко.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям