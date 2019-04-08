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Игорь Коротченко
© Sputnik / Михаил Воскресенский

Коротченко: нахождение НАТО в акватории Черного моря контролируется

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Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал в эфире радио Sputnik дежурство кораблей Черноморского флота в зоне учений НАТО.

Для наблюдения за учениями НАТО в Черном море российские корабли вышли на дежурство в этом районе. Для обеспечения безопасности в дежурстве принимают участие разведывательные корабли, ударные группы ВМФ России, а также переведены в дежурный режим береговые ракетные комплексы. 

Учения НАТО в Черном море. Архивное фото
© AFP 2019 / Daniel Mihailescu
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Сделано это для контроля за действиями кораблей НАТО и оперативного реагирования на внештатные ситуации. В учениях НАТО принимают участие корабли и авиация США, Болгарии, Греции, Канады, Нидерландов, Румынии и Турции, и кроме того, претендующие на членство в НАТО представители вооруженных сил Грузии и Украины.

"Российские военные не могут оставить без внимания появление в Черном море натовских кораблей, учитывая, что целый ряд из них является носителями высокоточного оружия, включая комплексы крылатых ракет морского базирования Tomahawk", - заметил Коротченко в эфире радио Sputnik.

Как подчеркнул эксперт, осуществление наблюдения в зоне учений необходимо с точки зрения обеспечения безопасности и суверенитета России.

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"Поэтому натовские коллеги должны понимать, что их нахождение в акватории Черного моря контролируется, и в случае действий, которые могут быть сочтены опасными с точки зрения российского военного командования, мы оставляем за собой право применять те или иные меры реагирования", – сказал Коротченко.

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Теги:
американские ракеты, военные, учения, Черное море, НАТО


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