Ковалева: причина агрессии подростков – романтизация асоциального поведения

Подростковая агрессия теперь и в Сети. Стало очень популярным следующее жестокое развлечение: подростки снимают на камеру избиение своих сверстников и выкладывают это на всеобщее обозрение. Недавно подобный случай потряс всю Молдову: в Чимишлийском районе 15-летнего подростка избили его сверстники, засняли все это на камеру и выложили в Интернет.

Как остановить это, как повлиять на молодых людей, чтобы они умерили свою агрессивность и не проявляли жестокость по отношению к другим?

"Подростковый возраст – это особый возраст, когда ребенок взрослеет. Он претендует быть взрослым, но психологически, к сожалению, не готов. В социальном, в личностном плане он еще ребенок. Он не понимает многих закономерностей социальной жизни. Он фактически только готовится вступить в нее", - сообщила Ковалева для Sputnik Молдова.

По словам психолога, ранее роль школы заключалась не только в предоставлении образовательных услуг, но и в воспитании человека социализированного и понимающего эмоции других людей. Сейчас же ценности поменялись. Воспитательная работа в школе ушла на задний план.

"Нам кажется, что только образование способно открыть перед ребенком все двери, но дело в том, что личность – целостная структура, и то, как мы понимаем других людей и взаимодействуем с ними, это особая сложная работа по воспитанию. Сейчас педагоги стараются с себя сбросить эту обязанность", - заметила Ковалева.

Таким образом, школа полагает, что воспитание – прерогатива родителей, а родителям в силу занятости либо некогда заниматься ребенком, либо они вообще на заработках за границей (увы, печальная реальность для Молдовы). И подросток предоставлен сам себе, остается один на один с проблемами взросления. А решает он их так, как подсказывает ему инстинкт: "Кто сильнее, тот и прав". Все поведение для подростка определяют исключительно его собственные желания, эмоции. Он не способен поставить себя на место другого, как это способна сделать зрелая личность.

"В ближайшее время необходимо принять особые программы работы с молодежью, школа тоже должна взять на себя ответственность, это вообще должно быть предметом общественного обсуждения", - полагает психолог.

Кроме того, считает Ковалева, родители обязаны взаимодействовать с педагогами. Прямые запреты в таких случаях не действуют, и необходимо правильно реагировать на подобные ситуации. Если общество ясно транслирует, что жестокость – за рамками человеческой морали, если прекратится романтизация асоциального поведения вроде фильмов, где главные герои – бандиты, то и подростки начинают перенимать позитивную модель поведения.

"Героями нашего времени должны стать другие люди. А для этого следует и фильмы другие снимать, и воспитывать другими примерами, чтобы подросток вступал в социальные отношения действительно подготовленным", - заключила Ковалева.

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