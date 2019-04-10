18:04 10 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD17.47
  • RUB0.27
  • RON4.14
  • UAH0.65
Поиск
Павел Шипилин
© Photo: Алексей Наседкин

Шипилин: из-за Brexit Великобритания - в безвыходном положении

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (74)
10 0 0

Политический аналитик Павел Шипилин рассказал в эфире радио Sputnik о той ситуации, в которую попала Великобритания из-за Brexit.

Глава Европейского совета Дональд Туск предложил предоставить Великобритании отсрочку, где дата выхода не была бы жестко регламентирована. По мнению Туска, Великобритании необходима продолжительная отсрочка, так как ситуация по вопросу Brexit выглядит в данный момент практически безвыходной.

Тем временем, палата общин Великобритании одобрила законопроект, направленный на то, чтобы не допустить варианта выхода без сделки с Евросоюзом. Однако многие эксперты прогнозируют именно "жесткий" вариант Brexit.

"Там идет серьезная внутренняя игра. Думаю, что Великобритания не договорилась с глобальными элитами и решила выйти из Евросоюза, поскольку не хочет и не может быть барашком, которого режут к удовольствию глобалистов", - заявил Шипилин в эфире радио Sputnik

Brexit
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
"Гибкая" отсрочка: новых переговоров по Brexit не будет

Как полагает эксперт, Великобритания оказалась в своего рода тупике, в каком еще не была ни разу в своей истории.

"Конечно, она может провести еще один референдум, о входе в Евросоюз обратно, но если придет к власти глобалист, ей придется третий референдум проводить - о выходе.  Это будет уже смешно, поэтому сейчас Великобритания просто тянет время", - сказал Шипилин.

По мнению аналитика, все это может длиться довольно долго. Демарш Великобритании явно не оценили европейцы, которым не понравилась позиция страны по поводу членства в ЕС.

"Когда Великобритания вдруг решила отцепить свой вагон из общего поезда, это было очень обидно. Теперь эта обида на Великобританию сказывается, и все остальные страны требуют быстрее определяться", - заключил Шипилин.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (74)

По теме

Ковалев: ситуация с Brexit - уже не кризис, а полный абсурд
Британский парламент - за перенос Brexit, Туск - за рассмотрение запроса
Будет ли отсрочка у Brexit - что думают в ЕС
Теги:
Дональд Туск, Brexit, Евросоюз, Великобритания


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Будьте, как дома: салоны самолетов лучших авиакомпаний в мире - фото
Современная музыка Израиля звучала в Кишиневе благодаря центру КЕДЕМ
КЕДЕМ "привез" в Кишинев два уникальных проекта
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться