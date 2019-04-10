Шипилин: из-за Brexit Великобритания - в безвыходном положении

Глава Европейского совета Дональд Туск предложил предоставить Великобритании отсрочку, где дата выхода не была бы жестко регламентирована. По мнению Туска, Великобритании необходима продолжительная отсрочка, так как ситуация по вопросу Brexit выглядит в данный момент практически безвыходной.

Тем временем, палата общин Великобритании одобрила законопроект, направленный на то, чтобы не допустить варианта выхода без сделки с Евросоюзом. Однако многие эксперты прогнозируют именно "жесткий" вариант Brexit.

"Там идет серьезная внутренняя игра. Думаю, что Великобритания не договорилась с глобальными элитами и решила выйти из Евросоюза, поскольку не хочет и не может быть барашком, которого режут к удовольствию глобалистов", - заявил Шипилин в эфире радио Sputnik.

Как полагает эксперт, Великобритания оказалась в своего рода тупике, в каком еще не была ни разу в своей истории.

"Конечно, она может провести еще один референдум, о входе в Евросоюз обратно, но если придет к власти глобалист, ей придется третий референдум проводить - о выходе. Это будет уже смешно, поэтому сейчас Великобритания просто тянет время", - сказал Шипилин.

По мнению аналитика, все это может длиться довольно долго. Демарш Великобритании явно не оценили европейцы, которым не понравилась позиция страны по поводу членства в ЕС.

"Когда Великобритания вдруг решила отцепить свой вагон из общего поезда, это было очень обидно. Теперь эта обида на Великобританию сказывается, и все остальные страны требуют быстрее определяться", - заключил Шипилин.

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