14:02 11 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.16
  • UAH0.65
Поиск
Гаврилов Сергей Анатольевич
INIAKIN

Гаврилов: кто из иностранцев сможет работать в России без патента

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
4 0 0

Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал для Sputnik Таджикистан о том, что иностранные представители творческих профессий смогут въезжать для работы в Россию без получения патента.

Комитет Госдумы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений внес на рассмотрение законопроект, позволяющий иностранным творческим работникам работать на территории России без патента сроком до 30 суток. Как сообщил Гаврилов, для России этот вопрос очень важен. Это в русле новой стратегии миграционной политики, которая нацелена на то, чтобы привлечь в Россию максимально высококвалифицированные кадры.

"Мы хотим, чтобы большее количество творческих работников, ученых, преподавателей, культурных деятелей приезжало в Россию для участия в конкурсах, проведения выставок, спектаклей, мастер-классов, лекций, творческих вечеров. Это важно и для России, и для тех стран, откуда приезжают эти творческие работники", - подчеркнул Гаврилов.

По его словам, эта мера направлена на то, чтобы укрепить культурные связи между странами, поскольку именно культурные связи являются основой для укрепления стабильности между государствами.

Банк
© Sputnik / Evgheni Panasenco
Подсчитано, сколько денег не прислали домой молдавские трудовые мигранты

"Кроме того, мы готовим в Думе ряд законов, связанных с привлечением на временное пребывание и на получение гражданства тех, кто хорошо учится в российских вузах, а также людей высококвалифицированных профессий. Работа с высококвалифицированными кадрами, с творческой и научной интеллигенцией является приоритетной для нас", - отметил Гаврилов.

Как рассказал председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на сегодняшний день, чтобы въехать в Россию для работы, представителям творческих профессий для участия в спектаклях, конкурсах, для проведения концертов, нужно было получать или патент, или разрешение на работу. Для гастролей зарубежных звезд это выглядело довольно парадоксально.

"Мы хотим отказаться от практики выдачи такого патента. Мы считаем, что если приглашаем иностранного специалиста на короткий срок, то введение дополнительных требований является избыточным. Кроме того, эти меры направлены на упрощение приглашения в Россию тех кадров, в которых нуждается наша страна", - заключил Гаврилов.      

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Додон: молдавским гастарбайтерам могут зачислить в стаж работу в России
Иностранцам с высокой квалификацией будет проще найти работу в России
Теги:
работа в России, мигранты, культура


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Будьте, как дома: салоны самолетов лучших авиакомпаний в мире - фото
Современная музыка Израиля звучала в Кишиневе благодаря центру КЕДЕМ
КЕДЕМ "привез" в Кишинев два уникальных проекта
Гагарин в Молдавии
Гагарин в Молдавии: как это было

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться