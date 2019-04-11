Гаврилов: кто из иностранцев сможет работать в России без патента

Председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассказал для Sputnik Таджикистан о том, что иностранные представители творческих профессий смогут въезжать для работы в Россию без получения патента.

Комитет Госдумы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений внес на рассмотрение законопроект, позволяющий иностранным творческим работникам работать на территории России без патента сроком до 30 суток. Как сообщил Гаврилов, для России этот вопрос очень важен. Это в русле новой стратегии миграционной политики, которая нацелена на то, чтобы привлечь в Россию максимально высококвалифицированные кадры.

"Мы хотим, чтобы большее количество творческих работников, ученых, преподавателей, культурных деятелей приезжало в Россию для участия в конкурсах, проведения выставок, спектаклей, мастер-классов, лекций, творческих вечеров. Это важно и для России, и для тех стран, откуда приезжают эти творческие работники", - подчеркнул Гаврилов.

По его словам, эта мера направлена на то, чтобы укрепить культурные связи между странами, поскольку именно культурные связи являются основой для укрепления стабильности между государствами.

© Sputnik / Evgheni Panasenco Подсчитано, сколько денег не прислали домой молдавские трудовые мигранты

"Кроме того, мы готовим в Думе ряд законов, связанных с привлечением на временное пребывание и на получение гражданства тех, кто хорошо учится в российских вузах, а также людей высококвалифицированных профессий. Работа с высококвалифицированными кадрами, с творческой и научной интеллигенцией является приоритетной для нас", - отметил Гаврилов.

Как рассказал председатель Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, на сегодняшний день, чтобы въехать в Россию для работы, представителям творческих профессий для участия в спектаклях, конкурсах, для проведения концертов, нужно было получать или патент, или разрешение на работу. Для гастролей зарубежных звезд это выглядело довольно парадоксально.

"Мы хотим отказаться от практики выдачи такого патента. Мы считаем, что если приглашаем иностранного специалиста на короткий срок, то введение дополнительных требований является избыточным. Кроме того, эти меры направлены на упрощение приглашения в Россию тех кадров, в которых нуждается наша страна", - заключил Гаврилов.

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