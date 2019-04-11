Политолог: не исключен вариант выхода России из ПАСЕ

Россия готова услышать призывы ПАСЕ и вернуться, но только если к ней будут относиться как к равноправному партнеру, а не как к стороне, которую можно только поучать и отчитывать. Такого мнения придерживается Юрий Почта.

"Мы добиваемся в ПАСЕ, чтобы мы были равными среди равных. Нас решили поставить в условия, когда нам указывают, нас учат, нам не желают давать слово. И мы по таким правилам играть не согласны, и платить взносы тоже не будем", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

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На апрельской сессии ПАСЕ была принята резолюция, которая требует от России присутствия на заседаниях организации, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

"Нам угрожают исключением. Были какие-то варианты решения этого вопроса, но те условия, которые нас устраивают, пока не приняты. Это не отношение как к равной стороне, к равноправному участнику. Мы платим намного больше других. Не исключен вариант того, что мы все-таки уйдем из ПАСЕ и Совета Европы", - заключил собеседник.

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