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Александр Асафов
© Sputnik /

Политолог: Ассанжу не простили "слив" секретных материалов

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Александр Асафов прокомментировал в эфире радиостудии Sputnik Молдова арест британской полицией основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Последние годы сооснователь WikiLeaks укрывался в здании дипмиссии Эквадора. Однако после отказа правительства этой страны предоставлять Ассанжу дипломатическое убежище, в эквадорское посольство были приглашены сотрудники Столичной полиции Лондона, которые произвели арест Ассанжа.

"Я потребовал от Великобритании гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Британское правительство подтвердило это в письменной форме", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter эквадорского президента Ленина Морено. 

Кадры задержания Джулиана Ассанджа у посольства Эквадора в Лондоне
© Ruptly
Посольство Эквадора в Лондоне: британская полиция выводит Джулиана Ассанжа

По словам российского политолога Александра Асафова, вопрос о выдаче Ассанжа давно поднимался руководством Эквадора, создавались различные к этому предпосылки, осуществлялись попытки ограничить его журналистскую деятельность. В итоге, под прессом международного давления руководство Эквадора сдалось, а судьба сооснователя WikiLeaks оказалась в руках лондонских полицейских.

Однако в основе этих претензий, как считает Асафов, лежит даже не его работа журналиста или  роль, которую тот сыграл в ходе последних выборов президента США.

"Во время избирательной кампании он достаточно активно поддерживал Трампа и публиковал материалы, которые мешали его оппонентам из Демократической партии. Несмотря на то, что дело Ассажа покрыто пылью и закрыто, я думаю, что американская политическая система будет сводить с Ассанжем счеты не за избирательную кампанию против демократов, а в связи с публикацией им секретных документов", - отметил политолог в эфире радио Sputnik.

Ассанж стал своеобразным призом для американской системы, считает политолог. Поэтому, несмотря на уверения эквадорского президента Ленина Морено, он скорее всего будет экстрадирован в США.

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