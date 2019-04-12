Ермаков: противоречия внутри НАТО нарастают

НАТО исполнилось 70 лет, и если эксперты когда-то считали, что организация исчезнет вместе с распадом СССР, то реальность оказалась другой – такое мнение высказал эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

"Альянс приобрёл глобальное измерение. С уходом реального противника, против которого изначально и работал блок, то есть Советского Союза, НАТО пыталось найти себе новое место в мировой повестке дня и перешло к более агрессивным и наступательным действиям. Мы наблюдали это в военных операциях блока в Югославии, Ливии и других странах, и регионах мира. Если альянс продолжит тенденцию не на расширение своего функционала и адаптацию к новым условиям, а фактически к возврату к своим истокам – к поиску внешнего врага, то это не даст миру ничего хорошего. В таком случае будет наблюдаться рост конфронтационности, и под угрозой окажется глобальная безопасность", - отметил Ермаков.

Внутри самого НАТО из-за "руководящей роли" США растут серьезнейшие противоречия, утверждает эксперт.

"Уже сейчас ведущие европейские государства Франция и Германия активно выступают против давления США, учитывая, что руководство этих стран видит, что у них есть реальные угрозы – не российское нападение на Европу, а угрозы, которые нужно решать сообща, – международный терроризм и неконтролируемая миграция" – заявил политолог.

Именно гонка вооружений, навязываемая Европе из-за океана, может оказаться фатальной для будущего военного блока НАТО, уверен Ермаков.

"Разыгрывая карту мнимого российского военного вторжения в ЕС, американцы делают ставку на те страны-члены НАТО, которые их, безусловно, поддерживают: государства Балтии и Польша. Белый дом оказывает на них давление, чтобы те тратили всё больше денег не на решение своих насущных проблем, а на развитие военной инфраструктуры", - резюмировал эксперт.

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