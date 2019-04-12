Пушков: вопрос в том, выдадут ли Ассанжа американцам

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков рассказал о том, как развивается ситуация с экстрадицией в США Джулиана Ассанжа.

В четверг стало известно, что правительство Эквадора, в чьем посольстве на территории Великобритании находился основатель ресурса WikiLeaks, решило отказать ему в предоставлении дипломатического убежища. Между тем, на сайте общеевропейского движения за демократию DIEM25, появилась петиция к британским властям с просьбой не выдавать Ассанжа американской стороне. Петиция против выдачи Ассанжа уже набрала более 42 тысяч подписей.

Выступая перед журналистами на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня", Пушков заявил, что преследование Ассанжа носит исключительно политический характер.

"Обвинения в его адрес были выдвинуты вскоре после того, как WikiLeaks опубликовал 400 тысяч документов, относящихся к тому, как США воевали в Ираке и Афганистане. Речь идет о том, что публикации в WikiLeaks нанесли ущерб тем политическим фигурам, которые использовали незаконные методы ведения войны", - заметил Пушков.

По его словам, разговоры об исключительно правовом характере американской или британской политической системы всегда прикрывают некие политические интересы. А юридическая оболочка – это лишь прикрытие для определенных политических целей. В данном случае такой целью был Ассанж, и после смены власти в Эквадоре США усилили давление на власти этой страны. Новый лидер Эквадора Ленин Морено предпочел расстаться с Ассанжем.

"Совершенно очевидно, что Ассанж предстанет перед британским судом по обвинению в нарушении правил выхода под залог, поскольку для этого есть формальные основания. На мой взгляд, сейчас идут переговоры между британскими властями и американцами о том, как лучше осуществить эту экстрадицию", - отметил Пушков.

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