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Виктор Гайчук
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гайчук: человечество доказало себе, что может взглянуть на Землю со стороны

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Бывший министр обороны, генерал Виктор Гайчук рассказал в эфире радио Sputnik Молдова о том, как проходил испытания в отряд космонавтов.

Могло сложиться и так, что в Молдове был бы свой космонавт. Гайчук, в ту пору военный летчик, заместитель командира эcкадрильи, в 1986 году получил приглашение для отбора в отряд космонавтов. Однако очень строгие рамки отбора не позволили молдаванину покорить космические вершины. Это сейчас в космос летают даже пожилые туристы, тогда же критерии для допуска "к звездам" были слишком высоки. Гайчук рассказал в эфире радио Sputnik Молдова, как проходил испытания на центрифуге.

"Вы себе представьте: вы весили 90 кг, и вдруг ваш вес внезапно стал 900 кг. Вы в 10 раз тяжелее, и нужно огромное усилие, чтобы просто руку поднять. Ваша рука теперь весит не 7 кг, а 70. Перегрузка давит очень сильно. Но нужна тренировка, нужна воля, нужно напрячься, хоть и тяжело", - сказал Гайчук. 

© Sputnik / Yuryi Abramochkin
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Как вспоминает собеседник, имена первых 11 космонавтов дети учили в школе наизусть. А потом это стало обыденным – человек полетел в космос, ажиотажа вокруг полетов теперь намного меньше.

"Сейчас в мире более 500 человек, совершивших космический полет. Но во время подготовки это было испытанием для каждого, потому что впереди неизвестность. Вначале отбор шел только среди летчиков, тех, кто уже прошел через определенные испытания и был подготовлен к трудностям", - сообщил Гайчук.

Полет в космос, по словам собеседника, всеми воспринимался, как победа человеческого разума. Человечество доказало себе, что может выйти на орбиту.

"Я вам не как космонавт, но как летчик скажу, насколько прекрасна наша планета. Когда самолет набирает более 10 тысяч километров, особенно, когда в стратосферу выходишь, летишь 20-25 тысяч, и смотришь вниз, понимаешь, как прекрасна наша Земля", - заключил Гайчук.

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Теги:
Виктор Гайчук, Гагарин, космонавт, Космос


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