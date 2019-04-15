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Станислав Бышок
© Sputnik / Александр Натрускин

Бышок: дружба с Европой требует больших капиталовложений

Сказано в эфире
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Исполнительный директор Международной мониторинговой организации СисЭмо (CIS-EMO) Станислав Бышок прокомментировал в эфире радио Sputnik ситуацию с членством России в ПАСЕ.

На апрельской сессии ПАСЕ была принята резолюция, в которой Россию призвали сформировать свою делегацию для участия в заседаниях организации, а также выплатить свой взнос и тот долг, который накопился за время отсутствия России. Бышок полагает, что финансовый вопрос здесь играет одну из ключевых ролей.   

"Когда в отношениях Европы и России было все относительно гладко, мы просто не задумывались о том, что членство в ПАСЕ влетает в копеечку. В значительной степени есть положительная сторона нынешних конфликтных отношений - мы понимаем, что эта дружба требует от России очень больших капиталовложений", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Как полагает Бышок, важно проанализировать, насколько это все оправдано. Одно дело – вернуться в ПАСЕ и продолжить платить те деньги, которые стандартно платит Россия, а другое – компенсировать финансово отсутствие России, которое связано с тем, что ее по факту лишили слова.

Юрий Почта, политолог, профессор кафедры сравнительной политологии Российский Университет Дружбы Народов
© Sputnik /
Политолог: не исключен вариант выхода России из ПАСЕ

Трудности возникают оттого, что ПАСЕ – это орган демократический, по сути, не зависимый от чьего-либо мнения.

"То есть, когда генсек ПАСЕ говорил о том, что хорошо бы Россию вернуть, это остается его личным мнением, он не может просто взять и ее вернуть с сохранением всех полномочий. Это все решается на уровне консенсусного голосования", - заметил Бышок.

По мнению эксперта, отношения России и ПАСЕ – лишь часть более глобального отношения европейских стран к России, потому что большинство стран ПАСЕ – это члены Евросоюза, которые ввели против России санкции. А когда отношения у Европы с Россией довольно напряженные, то это выражается в нелепых историях с лишением России права голоса в ПАСЕ.  

"Вполне могут Россию вернуть, но деньги она должна заплатить только за то время, когда она находилась в ПАСЕ, а не когда она была вынуждена отсутствовать", - выразил свое мнение Бышок.

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Теги:
взнос, Россия, ПАСЕ


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