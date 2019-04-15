19:36 15 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.96
  • USD17.65
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.66
Поиск
Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
CC0 / MiLaNa19

Зубец: зона свободной торговли в СНГ должна расширяться

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
39 0 0

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал в эфире радио Sputnik Армения, в чем преимущества существования зоны свободной торговли и почему ее необходимо развивать.

15 лет назад на заседании Совета глав государств СНГ в Москве было подписано Соглашение о создании зоны свободной торговли. Предполагалось, что создание такой зоны позволит снять существующие торговые барьеры, упростит торговые процессы между государствами, будет стимулировать торговлю и промышленное развитие.

"Евразийское экономическое пространство создано, как зона свободной торговли. И есть система договоров, в рамках которых поддерживается льготный режим налогообложения", - рассказал Зубец в эфире радио Sputnik Армения.

По словам эксперта, существует льготная система доступа к товарам и услугам стран на рынке друг друга, но они не входят в единое пространство по типу Евросоюза. Идея создания зоны свободной торговли была очень простая – создать максимально широкое пространство, на котором можно было бы выпускать новую продукцию, создавать предприятия. Как полагает Зубец, заметен рост товарооборота, так что перспективы у зоны свободной торговли есть.

Рабочая встреча высших должностных лиц ШОС, СНГ, ЕЭС и ОДКБ
© Sputnik / Виталий Белоусов
Соглашение о создании зоны свободной торговли СНГ: что случилось за 25 лет

"Экономистами доказано, что создание свободного экономического пространства имеет смысл в том случае, если на нем есть минимум 200 миллионов потребителей. Тогда имеются значительные возможности на развитие тех бизнесов и предприятий, которые на малых пространствах существовать не могут", - заявил Зубец.

Как заключил эксперт, экономическое пространство должно расширяться, к нему должны присоединяться другие страны, интеграция должна усиливаться. Ограничения необходимо снимать, и все участники процесса получат выгоды от расширения этого экономического пространства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Соглашение о создании зоны свободной торговли СНГ: что случилось за 25 лет
Манойло: создание зоны свободной торговли в рамках ШОС выгодно многим
Теги:
товарооборот, СНГ, зона свободной торговли


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Лолита Милявская на концерте в Кишиневе
Лолита рассказала в Кишиневе о своей судьбе – фото
Невероятная жизнь медведя Степы
Невероятная жизнь медведя Степы, он умный и добрый - видео
Сколько молдаване тратят на еду
Сколько денег жители Молдовы тратят на еду

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться