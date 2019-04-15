Зубец: зона свободной торговли в СНГ должна расширяться

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал в эфире радио Sputnik Армения, в чем преимущества существования зоны свободной торговли и почему ее необходимо развивать.

15 лет назад на заседании Совета глав государств СНГ в Москве было подписано Соглашение о создании зоны свободной торговли. Предполагалось, что создание такой зоны позволит снять существующие торговые барьеры, упростит торговые процессы между государствами, будет стимулировать торговлю и промышленное развитие.

"Евразийское экономическое пространство создано, как зона свободной торговли. И есть система договоров, в рамках которых поддерживается льготный режим налогообложения", - рассказал Зубец в эфире радио Sputnik Армения.

По словам эксперта, существует льготная система доступа к товарам и услугам стран на рынке друг друга, но они не входят в единое пространство по типу Евросоюза. Идея создания зоны свободной торговли была очень простая – создать максимально широкое пространство, на котором можно было бы выпускать новую продукцию, создавать предприятия. Как полагает Зубец, заметен рост товарооборота, так что перспективы у зоны свободной торговли есть.

© Sputnik / Виталий Белоусов Соглашение о создании зоны свободной торговли СНГ: что случилось за 25 лет

"Экономистами доказано, что создание свободного экономического пространства имеет смысл в том случае, если на нем есть минимум 200 миллионов потребителей. Тогда имеются значительные возможности на развитие тех бизнесов и предприятий, которые на малых пространствах существовать не могут", - заявил Зубец.

Как заключил эксперт, экономическое пространство должно расширяться, к нему должны присоединяться другие страны, интеграция должна усиливаться. Ограничения необходимо снимать, и все участники процесса получат выгоды от расширения этого экономического пространства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK