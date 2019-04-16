12:49 16 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.10
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.22
  • UAH0.66
Поиск
LIVE:
Александр Таиров
© Photo: Facebook / Александр Таиров

Таиров: пожар в соборе Нотр-Дам – потеря для всей мировой культуры

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
54 0 0

Художник, искусствовед, член Союза художников России Александр Таиров рассказал в эфире радио Sputnik о том, какую потерю понесла Франция в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

Начался сбор добровольных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего во время пожара. Пожар начался в понедельник вечером, одной из возможных причин называют возгорание строительных лесов, так как здание находилось на реставрации.

"Это один из символов Парижа, и то, что произошло, производит ошеломляющее впечатление. Собор стоял несколько веков, а в XXI веке вдруг случилась эта трагедия, хотя существуют современные средства и сохранения памятников, и пожаротушения, и предотвращения пожаров", - заявил Таиров в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, здание начали реставрировать, проявляя о нем заботу, и в то же время непонятна допущенная при этом халатность, позволившая случиться пожару и распространиться на такой площади.

Пожар в соборе Парижской Богоматери
© AFP 2019 / PHILIPPE WOJAZER / POOL
Как выглядит собор Парижской Богоматери внутри после пожара - фото

"Здание выдержало все революции и войны, обстрелы Парижа. И вдруг он загорелся. Видеть, как падает шпиль собора – это потеря не только для самих парижан, но и для мировой культуры. Какое потрясение испытывают французы даже представить нельзя. Для Парижа это событие не пройдет бесследно", - заключил Таиров.

Эксклюзив Sputnik: люди рыдали и молились, чтобы Нотр-Дам уцелел - молдаванка в Париже>>>

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил общественность, что собор обязательно будет восстановлен. Также власти Парижа сообщили, что удалось спасти некоторые реликвии из собора, в частности, алтарь и Терновый венец Спасителя.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Пожар в соборе Парижской Богоматери: Молдова сопереживает Франции
Вырвано сердце Франции: как зарубежные СМИ пишут о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен
Пожар в соборе Парижской Богоматери — первая реакция в Кишиневе
Теги:
пожар, собор, Эммануэль Макрон, Париж


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Пожар размером с национальную трагедию: горящий Нотр-Дам де Пари - фото
Алла Пугачева - Женщина, которая поет
Женщина, которая поет: к юбилею Аллы Пугачевой - архивное видео
Сколько молдаване тратят на еду
Сколько денег жители Молдовы тратят на еду

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться