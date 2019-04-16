Таиров: пожар в соборе Нотр-Дам – потеря для всей мировой культуры

Художник, искусствовед, член Союза художников России Александр Таиров рассказал в эфире радио Sputnik о том, какую потерю понесла Франция в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

Начался сбор добровольных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего во время пожара. Пожар начался в понедельник вечером, одной из возможных причин называют возгорание строительных лесов, так как здание находилось на реставрации.

"Это один из символов Парижа, и то, что произошло, производит ошеломляющее впечатление. Собор стоял несколько веков, а в XXI веке вдруг случилась эта трагедия, хотя существуют современные средства и сохранения памятников, и пожаротушения, и предотвращения пожаров", - заявил Таиров в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, здание начали реставрировать, проявляя о нем заботу, и в то же время непонятна допущенная при этом халатность, позволившая случиться пожару и распространиться на такой площади.

© AFP 2019 / PHILIPPE WOJAZER / POOL Как выглядит собор Парижской Богоматери внутри после пожара - фото

"Здание выдержало все революции и войны, обстрелы Парижа. И вдруг он загорелся. Видеть, как падает шпиль собора – это потеря не только для самих парижан, но и для мировой культуры. Какое потрясение испытывают французы даже представить нельзя. Для Парижа это событие не пройдет бесследно", - заключил Таиров.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заверил общественность, что собор обязательно будет восстановлен. Также власти Парижа сообщили, что удалось спасти некоторые реликвии из собора, в частности, алтарь и Терновый венец Спасителя.

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