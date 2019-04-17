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Александр Асафов
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Асафов: преследуя Ассанжа, США насаждают тотальную цензуру во всем мире

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Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik рассказал о том, что Джулиан Ассанж получил учрежденную фракцией Европарламента премию "за право на информацию".

Премия, присужденная Ассанжу парламентской фракцией "Осведомители и защитники права на информацию", предназначена для лиц, которые в том или ином роде подвергаются гонениям за попытки рассказать правду.

"Я думаю, что Европарламент при всей своей важной позиции и вниманию, привлекаемому к нему, ничем Ассанжу не поможет. Дело в том, что Ассанж обвиняется в нарушении уголовных статей, причем всех этих статей мы еще не знаем, они могут начать появляться в ближайшее время как новое основание для депортации Ассанжа, или более длительного заключения для него", - разъяснил Асафов в эфире радио Sputnik.

Как полагает политолог, данный жест показывает, что общественность обеспокоена судьбой Ассанжа, а также методами, которыми действуют Соединенные Штаты для выполнения своих целей. Ведь под прикрытием каких-либо гуманных ценностей они фактически борются со свободой слова, вводят тотальную цензуру по всему миру.

"Это не может не беспокоить Европарламент, но, на мой взгляд, присуждение премии – это "косметическая" мера, которая никак не повлияет на Ассанжа и никак ему не поможет. Остается надеяться, что Трамп помилует Ассанжа в рамках предвыборной компании, чтобы получить определенную репутационную привлекательность", - считает политолог.

Также Асафов высказал мнение, что присуждение премии не заставит США изменить свои планы относительно создателя WikiLeaks.

"Пока судьба Ассанжа незавидна, и, скорее всего, он получит серьезное наказание сразу после депортации в США", - заключил эксперт.

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Теги:
премия, Европарламент, США, Ассанж


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