Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в эфире радио Sputnik решение Лондона об ужесточении антироссийских санкций после Brexit.

До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка". Нововведения вступят в силу после Brexit.

"С моей точки зрения, новый регламент, представленный правительством Великобритании, значительно ужесточает антироссийские санкции по сравнению с санкциями, которые были приняты Евросоюзом", - заявила Ярмуш в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, после Brexit Великобритания намерена ввести уголовную ответственность против своих подданных, которые будут инвестировать в российскую экономику, поставлять товары в Крым или вести какую-либо экономическую деятельность на территории Крыма. Физические лица, руководители компаний, которые нарушат этот регламент, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

"Такой срок, как 10 лет, более чем достаточный, чтобы отбить любое желание у инвесторов сотрудничать с российскими компаниями, которые оказались в новом списке. Кроме того, список компаний, попавших под санкции, планируется засекретить", - полагает эксперт.

Поэтому выход Великобритании из ЕС развязывает руки антироссийским силам в парламенте и позволяет значительно ужесточить санкции по сравнению с теми, какие были в ЕС, считает Ярмуш. В итоге, все идет к тому, чтобы у британских подданных, которые хотят сотрудничать с Россией и вести бизнес с российскими компаниями, не осталось такой возможности.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK