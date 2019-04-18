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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время интервью
© Photo : предоставлено пресс-службой Совета Федерации

Матвиенко: терроризм – самая большая угроза современной цивилизации

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Председатель Совета Федерации, Председатель Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко открыла Конференцию по противодействию международному терроризму, которая состоялась 18 апреля в Санкт-Петербурге.

Объединить усилия для борьбы с той угрозой, которую представляет для мира международный терроризм – такой была основная идея Конференции. Открывая мероприятие, Матвиенко подчеркнула, что Россия всегда выступала за создание общей антитеррористической коалиции. Сенатор призвала объединить усилия в борьбе с этим злом.

"Сегодня международный терроризм - смертоносная болезнь, которая проникает во все уголки планеты, принося с собой боль, страдание и разрушения. Террор направлен на все без исключения страны, поэтому с ним невозможно воевать поодиночке", - заявила сенатор.

Как сообщила Матвиенко, важную роль в этом должны играть национальные парламенты, ведущие международные организации, которые обязаны объединять и координировать усилия по борьбе с терроризмом.

"Не секрет, что точками притяжения террористов становятся государства с высоким уровнем бедности, безработицы, коррупции. Жизнь показывает, что нельзя построить систему безопасности исключительно для себя", - отметила Матвиенко.  

Глава СФ убеждена, что необходимо использовать потенциал Содружества независимых государств, прежде всего – Антитеррористического центра СНГ.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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"Здесь хотелось бы выделить принятые нами модельные законы о противодействии терроризму и экстремизму, а также рекомендации по совершенствованию и гармонизации национального законодательства стран СНГ по вопросам отнесения организаций к террористическим и экстремистским", - сообщила Матвиенко.

Кроме того, сенатор обратила внимание на то, что Россия активно использует рекомендации международных организаций и законодательные наработки других государств.

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Теги:
СНГ, международный терроризм, терроризм, Валентина Матвиенко


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