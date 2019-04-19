17:19 19 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.15
  • USD17.91
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Михаил Швыдкой
© RIA Novosti / Vladimir Vyatkin

Швыдкой: ветераны остаются только в нашей памяти, это горькая истина

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
25 0 0

В Санкт-Петербурге 25 апреля пройдет IX Международный форум "Великая Победа, добытая единством", посвященный 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В работе форума примут участие более 250 делегатов из стран бывшего СССР, цель форума - сохранение общей исторической памяти о Великой Отечественной войне и об общем вкладе, народов СССР в победу над фашизмом. Ожидаются делегации из стран СНГ, Прибалтики, Абхазии, Грузии и Южной Осетии.

О том, какая задача стоит перед участниками форума, рассказал специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил Швыдкой в ММПЦ МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной работе форума.

"Понятно, что сегодняшняя ситуация отличается от той, в которой мы жили в конце 80-х, и тем более от той, которая была сразу после войны. Естественно, что сегодня в осмыслении истории появляются новые точки зрения, которых не было прежде", - отметил Швыдкой.

Мемориал Вечность, Кишинев.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Неизвестных солдат Великой Отечественной войны теперь стало меньше

Как заявил Швыдкой, самое важное – сохранить каждую крупицу воспоминаний тех, кто еще остался в живых. Важно понять, что память о войне будут хранить люди, которые не воевали, которые даже не были детьми во время войны.

"К сожалению, 75-летие Победы – это тот рубеж, который отделит от земного существования подавляющее большинство ветеранов, и они останутся только в нашей памяти. Мое поколение всегда гордилось, что мы дети победителей. Мы родились сразу после войны, но и нам уже немало лет", - заявил Швыдкой.

Сохранение памяти остается потомкам, которым, несмотря на проживание в разных странах, стоит помнить, что общая история – это судьба. И в этом качестве форум как площадка для сохранения истории крайне важен.

Путин: память о Великой Отечественной войне укрепляет общество >>>

"Придут люди, которые будут заниматься историей Великой Отечественной войны также, как мы сейчас занимаемся историей Первой мировой войны или Гражданской войны", - заключил Швыдкой.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

День Победы и Великая Отечественная – мнение приднестровцев
Сидоров: в памяти молдавского народа 9 мая всегда будет Днем Победы, а не Европы
9 Мая в Приднестровье: радостный День Победы с горькими воспоминаниями
Думанов: к 9 мая кишиневцев ждет парад ретромобилей
Теги:
Михаил Швыдкой, Великая Отечественная война, СССР, Форум, "Великая Победа, добытая единством"


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Jazz`n Chișinău International Festival
Время джаза и хорошей музыки: в Кишиневе открылся международный фестиваль
ДТП с автобусом на Мадейре. Кадры с места происшествия
Мадейра: автобус, сорвавшийся с высоты - кадры с места происшествия
Самые безопасные страны ЕС
Рейтинг самых безопасных стран ЕС

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться