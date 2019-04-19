Швыдкой: ветераны остаются только в нашей памяти, это горькая истина

В работе форума примут участие более 250 делегатов из стран бывшего СССР, цель форума - сохранение общей исторической памяти о Великой Отечественной войне и об общем вкладе, народов СССР в победу над фашизмом. Ожидаются делегации из стран СНГ, Прибалтики, Абхазии, Грузии и Южной Осетии.

О том, какая задача стоит перед участниками форума, рассказал специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил Швыдкой в ММПЦ МИА "Россия сегодня" на пресс-конференции, посвященной работе форума.

"Понятно, что сегодняшняя ситуация отличается от той, в которой мы жили в конце 80-х, и тем более от той, которая была сразу после войны. Естественно, что сегодня в осмыслении истории появляются новые точки зрения, которых не было прежде", - отметил Швыдкой.

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Как заявил Швыдкой, самое важное – сохранить каждую крупицу воспоминаний тех, кто еще остался в живых. Важно понять, что память о войне будут хранить люди, которые не воевали, которые даже не были детьми во время войны.

"К сожалению, 75-летие Победы – это тот рубеж, который отделит от земного существования подавляющее большинство ветеранов, и они останутся только в нашей памяти. Мое поколение всегда гордилось, что мы дети победителей. Мы родились сразу после войны, но и нам уже немало лет", - заявил Швыдкой.

Сохранение памяти остается потомкам, которым, несмотря на проживание в разных странах, стоит помнить, что общая история – это судьба. И в этом качестве форум как площадка для сохранения истории крайне важен.

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"Придут люди, которые будут заниматься историей Великой Отечественной войны также, как мы сейчас занимаемся историей Первой мировой войны или Гражданской войны", - заключил Швыдкой.

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