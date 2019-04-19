Шипилин: половина Америки была убеждена в том, что Трамп лжет

Политический аналитик Павел Шипилин в эфире радио Sputnik рассказал, почему книга спецпрокурора США Роберта Мюллера стала бестселлером еще до даты публикации.

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая будет опубликована не ранее 30 апреля, уже стала бестселлером на Amazon.

© Sputnik / Илья Питалев Песков о докладе Мюллера: трудно найти черную кошку в темной комнате

Цена бумажной версии составит 9,2 доллара, хотя с этим докладом можно свободно и абсолютно бесплатно ознакомиться на сайте министерства юстиции США.

"Два года, пока длилось расследование, либеральная часть Америки была убеждена в том, что Трамп врет, что сговор с Россией был, поэтому сегодня та часть американцев, которая так и не смирилась с истиной, пытаются разыскать в этом докладе какие-то моменты, которые были упущены", - заявил Шипилин в эфире радио Sputnik.

По мнению аналитика, дискуссии вокруг книги и того, что в ней описано, будут вестись еще долго.

"Слишком долго люди были уверены, что доклад – это просто формальный документ, который должен подтвердить вмешательство России. Ни у кого не было сомнений в сговоре Трампа и Путина", - подчеркнул Шипилин.

Именно потому, заключил он, им сложно примириться с тем, что Трамп не лгал.

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